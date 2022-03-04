الزوراء يعلن عودة قائده للتدريبات وغياب ثلاثة من نجومه

وقال النادي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" ان "المران شهد عودة اللاعب سعد عبد الأمير، بعد غياب بداعي الإصابة، مع تواصل التحضير لمواجهة الكهرباء الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة 25 لدوري الكرة الممتاز".وأضاف ان "التدريبات شهدت غياب المحترف الموريتاني الحسن حوابيب، إلى جانب مهدي كامل وأحمد فاضل، للإصابة".ويحتل نادي الزوراء الترتيب الرابع في الدوري العراقي الممتاز، برصيد 44 نقطة.