جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الكبرى

تقام مساء اليوم السبت، العديد من المباريات المرتقبة في الدوريات الأوروبية الكبرى لكرة القدم.









الدوري الإنجليزي



ليستر سيتي # ليدز يونايتد – الساعة 15:30.



نيوكاسل يونايتد # برايتون – الساعة 18:00.



بيرنلي # تشيلسي – الساعة 18:00.



ليفربول # وست هام يونايتد – الساعة 20:30.



الدوري الإسباني



فالنسيا # غرناطة – الساعة 20:30.



ريال مدريد # ريال سوسييداد – الساعة 23:00.



الدوري الإيطالي



روما # أتالانتا – الساعة 20:00.



كالياري # لاتسيو – الساعة 22:45.



الدوري الألماني



بايرن ميونخ # باير ليفركوزن – الساعة 17:30.



الدوري الفرنسي



نيس # باريس سان جيرمان – الساعة 23:00.



ونستعرض في هذا الرصد، مواعيد أبرز مباريات اليوم حسب توقيت مكة المكرمة:الدوري الإنجليزيليستر سيتي # ليدز يونايتد – الساعة 15:30.نيوكاسل يونايتد # برايتون – الساعة 18:00.بيرنلي # تشيلسي – الساعة 18:00.ليفربول # وست هام يونايتد – الساعة 20:30.الدوري الإسبانيفالنسيا # غرناطة – الساعة 20:30.ريال مدريد # ريال سوسييداد – الساعة 23:00.الدوري الإيطاليروما # أتالانتا – الساعة 20:00.كالياري # لاتسيو – الساعة 22:45.الدوري الألمانيبايرن ميونخ # باير ليفركوزن – الساعة 17:30.الدوري الفرنسينيس # باريس سان جيرمان – الساعة 23:00.