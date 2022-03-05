رسميا.. برشلونة يهزم ريال مدريد بصفقة جديدة

النادي الكتالوني أعلن في بيان رسمي عبر حسابه بموقع "تويتر"، عن انضمام بابلو توري إلى صفوف الفريق الرديف بنهاية الموسم الحالي.وأشار برشلونة إلى توقيع صاحب الـ18 عاما على عقد يبقيه داخل النادي حتى 30 يونيو/حزيران 2026.وتوصل البارسا لاتفاق مع نادي ريسينج سانتاندير، يقضي بإكمال اللاعب الإسباني الشاب الموسم مع فريقه الحالي.من جانبها، كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، عن تضمن عقد لاعب الوسط الإسباني شرطا جزائيا بقيمة 100 مليون يورو.كما أشارت إلى أن الصفقة كلفت خزينة البارسا 5 ملايين يورو فقط، فيما قد ترتفع إلى 20 مليونا حسب بعض المتغيرات مستقبلا.ورغم انضمامه إلى رديف برشلونة، إلا أن النادي يخطط لمنح الوافد الجديد فرصة المشاركة في فترة الإعداد مع الفريق الأول.