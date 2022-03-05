كلوب: قد أبقى مع ليفربول بعد 2024

وتولى كلوب (54 عامًا) تدريب ليفربول، في 2015، وقاده للفوز بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، إضافة إلى كأس رابطة المحترفين المحلية، الأسبوع الماضي.وخلال حديث للصحفيين ، قال كلوب إنه لا يعرف إن كان سيمدد عقده مع ليفربول أم لا.وردًا على سؤال قبل مواجهة فريقه مع ضيفه ويستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، قال كلوب إن قرار التمديد من عدمه سيعتمد على "مستوى الطاقة الشخصية" لديه.وأضاف كلوب "أحب عملي، لكنني قلت غير مرة إنه لابد من وجود شيء آخر في العالم".وتابع: "حاليًا لدي طاقة كبيرة، لكن لابد لي من التأكد من وجود هذه الطاقة (في 2024 قبل البت في قرار التمديد)".وأردف كلوب، قائلًا: "لا أشعر بقلق على مستقبلي، وليس لدي خطة، ويمكن أن أتخذ قرارات في أي وقت.. لكن الخطط تتعلق بمستقبل النادي، وهذا ما نعمل عليه دائمًا".وفاز ليفربول صاحب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر 11 مباراة خاضها في جميع المنافسات، وسيسعى لتقليص الفارق الذي يفصله عن المتصدر مانشستر سيتي حامل اللقب إلى 3 نقاط بالفوز على ضيفه وست هام يونايتد في وقت لاحق من اليوم.وبعد مواجهة ويستهام، يستضيف ليفربول منافسه إنتر ميلان الإيطالي على ملعب أنفيلد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ثم يلعب مع برايتون، وآرسنال، ومانشستر يونايتد، وواتفورد، ومانشستر سيتي، في الدوري الإنجليزي.