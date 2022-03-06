رئيس برشلونة الأسبق يتحدث عن إمكانية عودة ميسي للفريق

وقال جاسبارت: "أنا عاشق ومشجع لبرشلونة قبل أن أكون رئيسا، لذلك تصريحاتي القوية كانت دفاعًا عن النادي وحقوقه".وأضاف: "أثناء رئاستي للنادي كنت لا أحب التدخل في الأمور الفنية، لذلك أنا لم أستطع اختيار أي لاعب للتعاقد معه، فالمدير الفني هو المسؤول عن ذلك".وأضاف: "جائحة كورونا أثرت بالسلب على برشلونة، وبالتالي رحل ليونيل ميسي عن صفوف الفريق، كانت هناك ظروف خاصة وهو تفهم الأمر وانتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان".وأردف: "ميسي أفضل لاعب في العالم، ورحيله أثر بالسلب، هو خرج بطريقة احترافية عكس البرتغالي لويس فيجو، ورحيله كان له أثر سلبي أكبر من مغادرة فيجو".وتابع: "لا أتوقع عودة ميسي إلى برشلونة كلاعب خلال الفترة المقبلة، وأعتقد أنه بناء على رغبة زوجته وأولاده، هو يفضل البقاء في باريس سان جيرمان، لكن من الممكن العودة لقضاء إجازته فقط لانه يحب المدينة".كما تحدث جاسبارت عن تشافي المدير الفني لفريق برشلونة، مؤكدا: "تشافي يعشق برشلونة وأسطورة كلاعب، ويقوم حاليا بمجهود كبير لإعادة النادي إلى مكانته مرة أخرى".وعن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي قال: "لاعب كبير ويعجبني أنه يطور نفسه سريعا، لكن لا أعتقد أنه سوف ينضم إلى برشلونة في يوم ما".