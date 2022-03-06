اليات الشرطة يتوج ببطولة العراق للشباب بالكيكو شنكاي
احرز نادي اليات الشرطة، اليوم الاحد، بطولة العراق للكيكو شنكاي لفئة الشباب التي اقيمت في قاعة العلاقات بوزارة الشباب والرياضة بمشاركة 32 ناديا.
واحتل نادي الديوان المركز الثاني فيما جاء نادي المسيب بالمركز الثالث .
وشهدت البطولة مشاركة 198 لاعبا بمختلف الاوزان ، وتنافس اللاعبون على مراكز المقدمة بشراسة وقوة حيث قدموا مستويات كبيرة ومميزة ، نالوا على اثرها الثناء من رئيس اتحاد اللعبة الهانشي عمار عدنان واعضاء الاتحاد ومدربو المنتخبات الوطنية.
واختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب اصحاب المراكز الاولى ليكون ضمن تشكيلة المنتخب الذي سيشارك في الاستحقاقات الدولية المقبلة .
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