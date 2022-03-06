الكشف عن السبب الحقيقي لاستبعاد رونالدو من مواجهة الستي

وكان السبب المعلن من قبل الجهاز الفني للفريق هو "تعرض اللاعب لإصابة فيما قامت بعض المصادر بنفي هذه الأنباء".وأكد مصدر بأن "رونالدو سليم تمامًا ولا يعاني من أي إصابة ولكن استبعاده جاء لسبب خططي".وقامت شقيقة رونالدو بوضع إعجاب على منشور الصحفي الذي أوضح خلاله سبب استبعاد شقيقها الحقيقي من المواجهة عبر إنستغرام وهو حساب يتابعه اللاعب نفسه.وذكرت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية في وقت سابق إن "قرار إستبعاد كريستيانو رونالدو و كافاني عن ديربي مانشستر بسبب الإصابة وليس قرار فني ".ويستضيف نادي مانشستر سيتي غريمه الأزلي والتقليدي مانشستر يونايتد مساء اليوم في الدوري الانجليزي الممتاز .