برشلونة يقلب تاخره بهدف الى فوز على التشي في الليجا

وسجل هدف الشوط الأول الوحيد لفريق التشي اللاعب فيديل في الدقيقة ٤٤، لينتهي بواقع 1-0 .وفي الشوط الثاني تمكن فيران توريس الوافد الجديد من تعديل النتيجة للضيوف في الدقيقة ٦٠ بكرة سهلة أمام المرمى، قبل أن يتقدم للبلاوجرانا النمر الهولندي ممفيس ديباى في الدقيقة ٨٤ من ركلة جزاء لينتهي اللقاء بنتيجة ٢-١ .