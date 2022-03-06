عرضتها السومرية.. درجال يستجيب لمناشدة منتخب الريشة

وقال معاون مدير عام دائرة التربية البدنية موفق عبد الوهاب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بمتابعة المناشدة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي لمدرب المنتخب الوطني بالريشة الطائرة حسام حامد واللاعبات المشاركات في اختبارات اختيار المنتخب الوطني منذ يوم أمس، تم الاتصال بهم والاطلاع على التفاصيل لتقديم الدعم اللازم لهم".ووجه درجال، وفق البيان، "بالتواصل معهم ومعرفة ملابسات الموضوع وتفاصيله منذ ليلة أمس، عقب انتشار المناشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم ذلك فعلًا، فضلًا عن التواصل مع رئيس الاتحاد بشتوان مجيد لهذا الشأن".وأضاف، أنه "تم إطلاع الوزير على التفاصيل وتواصل مع المدرب واللاعبات عبر الاتصال الهاتفي وهم في طريق عودتهم إلى محافظة البصرة، مؤكدًا لهم أنه ستتم معالجة الموقف".في السياق، وجه المدرب واللاعبات الشكر إلى "الوزير لسرعة استجابته، وتوجيهاته على الفور بمتابعة المناشدة وتقديمه الدعم وإجراء اللازم بشأنها".وكانت السومرية نيوز، قد نشرت مقطعاً مصوراً يظهر لاعبي منتخب الريشة الطائرة وهم يفترشون الطرقات.وبحسب الفيديو، طالب مدرب المنتخب، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بالتدخل العاجل، مؤكدا أن "الاتحاد المركزي رفض توفير فنادق لنا واعطاء اجور النقل".