مدرب عراقي يضع شرطاً غريباً للتأهل لكأس العالم

وقال كاظم: إنه "لو سحبنا "الموبايلات" من لاعبي منتخب العراق، استطيع أن أضمن بأننا قادرون على التأهل إلى كأس العالم، بكلِّ صراحة اللاعب العراقي يقضي جميع أوقاته مع هذا الجهاز، ويتأثر بالكتابات والمنشورات والتعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الشيء لاحظناه في نادينا، عندما قرّرنا سحب الموبايلات منهم في الليلة التي تسبق أية مباراة رسمية".وأضاف، "استخدام الموبايل من قبل اللاعب المحلي سلبي للغاية، ويجعله لا ينام مبكراً، وهناك فرق ثقافات كبيرة بين جيل اليوم والأمس، بما يتعلق بالالتزام بالنوم والمحافظة على صحته، حتى أن لاعب اليوم لا يتحمل مسألة الدعوة للمنتخب الوطني، تجد تصرفاته تتغير بسرعة كبيرة، ويتخلى عن التواضع والالتزام في النادي".وأشار كاظم إلى "أن اللاعب العراقي حالياً لا يلتزم أبداً بالنظام الغذائي، وما له من أهمية في إعداد اللاعب على المستوى البدني والذهني، مؤكداً أن النوم المبكر والنظام الغذائي غائبان عن ثقافة اللاعبين الناشطين في الدوري المحلي، على حدِّ تعبيره.