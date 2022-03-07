راشفورد يفكر في الرحيل عن الشياطين الحمر

وينتهي عقد راشفورد، مع مانشستر يونايتد في حزيران 2023، ولدى إدارة الفريق خيار التمديد لمدة عام آخر، لكن صحيفة "تليغراف" قالت إن "اللاعب الشاب يفكر في الرحيل عن النادي".واوضحت الصحيفة أن "راشفورد غير راضٍ عن قلة مشاركاته تحت قيادة المدرب الألماني رالف رانجنيك ويأمل أن يتحسن الوضع، لكنه يولي اهتمامًا جادًا لأول مرة لطلب الانتقال من نادي طفولته".واوضحت صحيفة"تليغراف" إن "راشفورد محبط من قلة الاعتماد عليه، علما أنه غاب عن أول شهرين من الموسم الحالي بسبب جراحة في الكتف".وتعرض مانشستر يونايتد لخسارة قاسية بنتيجة 1/4 أمام جاره مانشستر سيتي، أمس الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي، على ملعب الاتحاد.