انباء غير سارة لباريس سان جيرمان قبيل مواجهة الريال

وذكرت شبكة"RMC" الفرنسية أن "مبابي سيخضع لفحوصات لتحديد طبيعة الإصابة ومدة غيابه".ومن المقرر أن يحل باريس سان جيرمان ضيفا على ريال مدريد يوم الأربعاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو.وكان مبابي قد سجل هدفا في اللحظات الأخيرة ليمنح باريس سان جيرمان الفوز 1/0 في مباراة الذهاب في العاصمة الفرنسية.