تشافي يفكر بالتخلي عن أحد مهاجمي برشلونة

وبدأ برشلونة يستعيد توهجه مؤخرًا، بعد الصفقات الجديدة التي أبرمها في كانون الثاني الماضي، وعلى رأسها المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.واستقر تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على خط هجوم فريقه خلال المرحلة المقبلة، وخرج الدنماركي مارتن برايثوايت من حسابات المدرب.وأضافت الصحيفة، أن ترتيب برايثوايت بين مهاجمين الفريق تراجع بشكل كبير، وبالتالي سيكون من الصعب إشراكه في المباريات المتبقية من الموسم الجاري، إلا لو حدث شيئًا اضطراريًا.وشارك برايثوايت في 57 مباراة مع برشلونة، منذ انضمامه في كانون الثاني من عام 2020، قادمًا من ليجانيس، وتمكن من تسجيل 10 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة.