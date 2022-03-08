دعوة لحكم عراقي في دوري السلة الكويتي

أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، الثلاثاء، أن نظيره الكويتي، وجه دعوة إلى الحكم المونديالي "أحمد علي الشويلي"، لقيادة بعض مباريات الدوري الكويتي، اعتباراً من الجولات المقبلة.



ووصف الاتحاد العراقي لكرة السلة، هذه الدعوة بأنها "خطوة إيجابية للتعاون المشترك بين الاتحادين". ويعد الحكم أحمد علي، من حكام النخبة في آسيا والعالم، وسبق أن قاد العديد من المباريات في أبرز البطولات ومنها نهائيات كأس العالم في الصين، وأولمبياد طوكيو ومونديال السيدات وبطولة كأس آسيا.

