اتحاد الكرة يوقع مذكرة تعاون مع نظيره الفرنسي لتطوير الكرة النسويّة

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " الاتحاد وقع اتفاقية مع نظيره الفرنسي لتطوير الكرة النسوية، وسيشمل رعايةَ وتطوير 100 لاعبة لثلاث فئات، فضلاً عن 30 مدربةً و30 حكماً و30 من القياداتِ الإدارية، ومن جميع المحافظات".واضاف ان "وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، عدنان درجال، في المؤتمر الصحفي الذي جمعهُ بالسفير الفرنسي في العراق ايريك شوفالييه، قال: أتقدمُ بالتهنئةِ للمرأة العراقيّة ولكل نساء العالم في عيدهن السنوي"، مؤكداً "سعادته بتوقيع اتفاقيةِ التعاون بين الاتحاد والسفارة الفرنسية والاتحاد الفرنسي لكرةِ القدم لإطلاق مشروع رعاية كرة القدم النسائية".واوضح درجال: "إنها فرصةٌ طيبة للاستزادة من الخبرات والقدرات الفرنسية التي لديها سمعةٌ طيبةٌ على الصعيدين الأوربي والدولي".وتابع: "الهدفُ من المشروع هو تطويرُ وتأهيل القيادات الإدارية النسويّة وإشراك المُدربات والحكمات ومن كل المحافظات في معايشاتٍ مع نظيراتهن الفرنسيات، كذلك المساهمة والمشاركة في المعسكرات التدريبيّة بالتنسيق بين الاتحادين العراقي ونظيره الفرنسي لكرةِ القدم بالتعاون مع السفارة الفرنسية في العراق".من جهته، أعربَ السفير الفرنسي في العراق، ايريك شوفالييه، عن "سعادته بتوقيع اتفاقيةِ التعاون"، مؤكداً: إن "الرياضة النسوية، وتحديداً كرة القدم، تساعد بالتعريفِ والمساهمة في الكثير من القيم الايجابية، مضيفاً: إن "درجال نجمٌ غني عن التعريف ونتشرف بوجوده في السفارةِ الفرنسية، وسعادتنا تكمنُ في الانطلاق بتأسيس برنامج مشترك لدعم كرة القدم النسوية، وهذا البرنامجُ انطلق وسيكون باباً لمد يد العون، وستندرج فيه الكثير من البرامج لصالح النساء العراقيّات من أجل تحقيقِ المساواة بين الجنسين".