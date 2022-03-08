برشلونة يضم لاعب تشيلسي ويقدم عرضاً خرافياً لهالاند

وينتهي عقد كريستنسن مع تشيلسي في الصيف المقبل، ويستطيع اللاعب التوقيع مجانًا الآن مع أي نادٍ.وكشف لابورتا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عن تقدمهم بعرض قيمته 250 مليون يورو (قيمة الشرط الجزائي والراتب وعمولات الصفقة) للمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، نجم دورتموند.وارتبط اسم هالاند (21 عامًا) بمغادرة دورتموند في الصيف المقبل، خاصة مع رغبة العديد من عمالقة أوروبا في استغلال وضعه التعاقدي لضمه.ويمتلك هالاند شرطًا جزائيًا في عقده مع دورتموند، يمنحه حرية الرحيل في صيف 2022، مقابل 75 مليون يورو فقط.وأعلن رئيس البارسا أيضا الاستغناء عن أربعة لاعبين خلال الموسم المقبل، كاشفا عن إمكانية استقدام فرانك كيسي لاعب ميلان، بالصيف القادم.وختم بأن مفاوضات التجديد لجافي ورونالد أراوخو تسير بشكل طيب.