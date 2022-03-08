التشكيل النهائي لريال مدريد في مواجهة باريس
كشف مدرب نادي ريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي، اليوم الثلاثاء، عن قائمة فريقه لمواجهة ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي المقررة غدا الأربعاء ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
واختار أنشيلوتي ضمن تشكيلته اللاعب الألماني توني كروس، بينما يغيب كل من كاسيميرو وفيرلاند ميندي، للإيقاف.
وضمت قائمة ريال مدريد 24 لاعبا، هم:
في حراسة المرمى: كورتوا، لونين وفوندياس.
في خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو ومارسيلو.
في خط الوسط: كروس، مودريتش، فالفيردي، لوكاس فاسكيز، سيبايوس، إيسكو وكامافينجا.
في خط الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، يوفيتش ،غاريث بيل، فينيسيوس جونيور، رودريغو وماريانو.
يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز سان جيرمان على ريال مدريد بهدف دون رد أحرزه مبابي على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية، ويكفي الفريق الباريسي التعادل بأي نتيجة للعبور إلى دور الثمانية.
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