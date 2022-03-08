التشكيل النهائي لريال مدريد في مواجهة باريس

كشف مدرب نادي ريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي، اليوم الثلاثاء، عن قائمة فريقه لمواجهة ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي المقررة غدا الأربعاء ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واختار أنشيلوتي ضمن تشكيلته اللاعب الألماني توني كروس، بينما يغيب كل من كاسيميرو وفيرلاند ميندي، للإيقاف.



وضمت قائمة ريال مدريد 24 لاعبا، هم:



في حراسة المرمى: كورتوا، لونين وفوندياس.

في خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو ومارسيلو.