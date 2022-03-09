موراي يتبرع بأرباح العام الجاري لأطفال اللاجئين

سيتبرع لاعب التنس البريطاني أندي موراي بكل أرباحه، فيما يتبقى له من العام الجاري للأطفال الأوكرانيين المتضررين من الغزو الروسي لبلادهم.

وأكد المصنف الأول السابق، أنه يوجد أكثر من 7 ملايين ونصف مليون طفل يعانون من الصراع في أوكرانيا.



وقال موراي، الذي يشغل منصب سفير"يونيسيف" في بريطانيا "استمرار التعليم أمر حيوي، لهذا يعمل يونيسيف ليتمكن الأطفال الذين نزحوا من الوصول إليه، وكذلك في دعم إعادة بناء المدارس المتضررة".

وفاز الاسكتلندي خلال العام الجاري بجوائز تتخطى قيمتها مائتي ألف دولار وإجمالي 62 مليون دولار طوال مسيرته.



وستكون أولى مشاركاته المقبلة في بطولة إنديان ويلز للأساتذة ذات الألف نقطة.