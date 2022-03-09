Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"ماكدونالدز" تعلن إغلاق مطاعمها في روسيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

اسماء جديدة.. إعلان قائمة المنتخب الوطني تحضيراً لمواجهة زامبيا

رياضة

2022-03-09 | 05:28
اسماء جديدة.. إعلان قائمة المنتخب الوطني تحضيراً لمواجهة زامبيا
2,907 مشاهدة

أعلن مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم عبد الغني شهد، اليوم الاربعاء، قائمة اللاعبين للمشاركة في المعسكر الداخلي الذي سيقام في ملعب الشعب الدولي تحضيراً لمباراة زامبيا الودية والمواجهة المصيرية أمام منتخبي الأمارات وسوريا ضمن التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة الى مونديال قطر.

وضمت القائمة 46 لاعباً وهم كل من : حراس المرمى (جلال حسن - دولفان مهدي - محمد حميد - محمد صالح - فهد طالب - علي ياسين) ، ولخط الدفاع (احمد ابراهيم علي فائز - مناف يونس - سعد ناطق - ميثم جبار - كرار عامر - عباس قاسم - رسلان حنون - ضرغام اسماعيل - حيدر احمد - مصطفى محمد جبر - مهند جهاز - حسن رائد - حسين عمار )، ولخط الوسط ( محمد علي عبود - امجد عطوان - سعد عبد الامير - امير العماري - زيدان اقبال - حسين علي - بشار رسن - محمد قاسم - يوسف فوزي - محمد مزهر - شيركو كريم - حسين جبار - حسن داخل - حسين جبار - حسن عبد الكريم - مراد محمد - امير صباح - احمد فرحان - علي حصني جستن ميرام - ابراهيم بايش)، فيما ضم خط الهجوم ( ايمن حسين - علاء عباس - وكاع رمضان - مهند عبد الرحيم - علي الحمادي) .

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
مجلس الوزراء يصوت على منحة مالية لهذه الفئات
22.89%
07:48 | 2022-03-08
مجلس الوزراء يصوت على منحة مالية لهذه الفئات
07:48 | 2022-03-08
بيان هام من المرور بشأن اجازات السوق – عاجل
18.35%
05:38 | 2022-03-08
بيان هام من المرور بشأن اجازات السوق – عاجل
05:38 | 2022-03-08
الرافدين يطلق قرض الـ150 مليون دينار
17.78%
10:26 | 2022-03-07
الرافدين يطلق قرض الـ150 مليون دينار
10:26 | 2022-03-07
بالأسماء: أكثر من 80 امرأة عراقية رائدة غيّرن تاريخ العراق!
Play
16.67%
02:53 | 2022-03-08
بالأسماء: أكثر من 80 امرأة عراقية رائدة غيّرن تاريخ العراق!
02:53 | 2022-03-08
الرافدين يطلق سلفاً جديدة للمتقاعدين - عاجل
12.83%
00:44 | 2022-03-08
الرافدين يطلق سلفاً جديدة للمتقاعدين - عاجل
00:44 | 2022-03-08
بينها تفاصيل المنحة المالية.. حزمة قرارات إضافية لدعم الأمن الغذائي
11.48%
09:27 | 2022-03-08
بينها تفاصيل المنحة المالية.. حزمة قرارات إضافية لدعم الأمن الغذائي
09:27 | 2022-03-08
المزيد
تقسيم
تقسيم
تبقى واحدة
تبقى واحدة
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

كربلاء: سائقو العجلات يشكون من غياب الخدمات الأساسية
Play
كربلاء: سائقو العجلات يشكون من غياب الخدمات الأساسية
04:10 | 2022-03-09
السباق نحو رئاسة الجمهورية يحتدم من دون توافق
Play
السباق نحو رئاسة الجمهورية يحتدم من دون توافق
03:59 | 2022-03-09
بالفيديو ارتفاع أسعار الأسماك والدجاج مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية‎‎
Play
بالفيديو ارتفاع أسعار الأسماك والدجاج مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية‎‎
03:34 | 2022-03-09
لتر الزيت يتجاوز الـ4 الاف دينار!‎‎
Play
لتر الزيت يتجاوز الـ4 الاف دينار!‎‎
03:47 | 2022-03-08
مواطنون يشكون من ارتفاع اسعار الرسوم المفروضة لاستحصال الاوراق الرسمية‎‎
Play
مواطنون يشكون من ارتفاع اسعار الرسوم المفروضة لاستحصال الاوراق الرسمية‎‎
03:43 | 2022-03-08
بالأسماء: أكثر من 80 امرأة عراقية رائدة غيّرن تاريخ العراق!
Play
بالأسماء: أكثر من 80 امرأة عراقية رائدة غيّرن تاريخ العراق!
02:53 | 2022-03-08
وزارة التجارة: السلة الغذائية صمام الامن الغذائي
Play
وزارة التجارة: السلة الغذائية صمام الامن الغذائي
02:54 | 2022-03-07
اللجان النيابية ما بين المحاصصة والمهنية.. حسم مؤجل وصراع
Play
اللجان النيابية ما بين المحاصصة والمهنية.. حسم مؤجل وصراع
02:49 | 2022-03-07
اندلاع حريق داخل مخيم في زاخو- عاجل
Play
اندلاع حريق داخل مخيم في زاخو- عاجل
13:33 | 2022-03-06
منتخب الريشة الطائرة يفترش الطرقات والمدرب يناشد وزير الشباب والرياضة (فيديو)
Play
منتخب الريشة الطائرة يفترش الطرقات والمدرب يناشد وزير الشباب والرياضة (فيديو)
04:23 | 2022-03-06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.