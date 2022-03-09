محرز يتوج بلقب جديد مع السيتي
توج لاعب نادي مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز، اليوم الاربعاء، بلقب لاعب شهر شباط في السيتي ، وذلك إثر ما قدمه مع الفريق على مدار الشهر الماضي .
فقد شارك اللاعب الجزائري في انتصارات مانشستر سيتي بالتسجيل وصناعة الأهداف مما جعل له بصمة واضحة مع الفريق ، وهو ما منحه التفوق على أقرانه بالتتويج بلقب الأفضل .
ويذكر ان محرز ساهم في فوز فريقه في ديربي مانشستر بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف واحد لليونايتد بعد ان سجل الهدف الثالث لفريقه.
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