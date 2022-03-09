محرز يتوج بلقب جديد مع السيتي

فقد شارك اللاعب الجزائري في انتصارات مانشستر سيتي بالتسجيل وصناعة الأهداف مما جعل له بصمة واضحة مع الفريق ، وهو ما منحه التفوق على أقرانه بالتتويج بلقب الأفضل .ويذكر ان محرز ساهم في فوز فريقه في ديربي مانشستر بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف واحد لليونايتد بعد ان سجل الهدف الثالث لفريقه.