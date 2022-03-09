بنزيما يقود ريال مدريد لربع نهائي أبطال أوروبا
قاد الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد لتحقيق انتصار مثير بنتيجة (3-1) على باريس سان جيرمان، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب الميرنجي "سانتياجو برنابيو".
وسجل لريال مدريد كريم بنزيما ثلاثية "هاتريك" في الدقائق (61، 76، 78)، بينما سجل لباريس كيليان مبابي في الدقيقة 39.
وكان ريال مدريد قد خسر لقاء الذهاب ضد بي إس جي بهدف دون رد، سجله الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة الأخيرة.
وبهذا الانتصار حسم الميرنجي عبوره لربع النهائي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا