بنزيما يقود ريال مدريد لربع نهائي أبطال أوروبا

وسجل لريال مدريد كريم بنزيما ثلاثية "هاتريك" في الدقائق (61، 76، 78)، بينما سجل لباريس كيليان مبابي في الدقيقة 39.وكان ريال مدريد قد خسر لقاء الذهاب ضد بي إس جي بهدف دون رد، سجله الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة الأخيرة.وبهذا الانتصار حسم الميرنجي عبوره لربع النهائي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين.