بريطانيا تجمد ممتلكات رجل الأعمال الروسي أبراموفيتش مالك تشيلسي

قررت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، تجميد ممتلكات رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي.



وكشفت لندن، عن فرض عقوبات على أبراموفيتش، تشمل حظر معاملاته مع الأفراد والشركات البريطانية.





وذكر بيان للخارجية البريطانية أن "رجال الأعمال السبعة ترتبط أعمالهم وثرواتهم ارتباطا وثيقا بالكرملين، ومن بينهم الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم ورجل الصناعة أوليغ ديريباسكا". وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس فرض تجميد كامل لأصول 7 رجال أعمال روس آخرين وحظر سفرهم من أجل ما قالت إنه "تشديد الضغط" على موسكو.وذكر بيان للخارجية البريطانية أن "رجال الأعمال السبعة ترتبط أعمالهم وثرواتهم ارتباطا وثيقا بالكرملين، ومن بينهم الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم ورجل الصناعة أوليغ ديريباسكا".





ونقلت وكالة رويترز، عن الحكومة البريطانية قولها: إنها ستمكن نادي تشيلسي لكرة القدم من مواصلة خوض المباريات والمشاركة في أنشطة كروية أخرى بعد أن فرضت عقوبات على مالكه رومان أبراموفيتش.



وأضافت "سيبقى الترخيص قيد المراجعة المستمرة وسنعمل عن كثب مع سلطات كرة القدم". وبدأت روسيا أواخر الشهر الماضي عملية عسكرية مستهدفة مدنا وقواعد عسكرية أوكرانية بعد أسابيع من التوتر والحشد العسكري الروسي على الحدود بين البلدين.ونقلت وكالة رويترز، عن الحكومة البريطانية قولها: إنها ستمكن نادي تشيلسي لكرة القدم من مواصلة خوض المباريات والمشاركة في أنشطة كروية أخرى بعد أن فرضت عقوبات على مالكه رومان أبراموفيتش.وأضافت "سيبقى الترخيص قيد المراجعة المستمرة وسنعمل عن كثب مع سلطات كرة القدم".

يأتي هذا، بعد إعلان الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي عزمه بيع ناديه بعد نحو 19 عاما من امتلاكه.



وقال أبراموفيتش في بيان على الموقع الإلكتروني للنادي إنه اتخذ "قرارا صعبا للغاية ومؤلما". وأوضح أن صفقة البيع سيتم التبرع بها لضحايا الحرب في أوكرانيا.