بيدري يرد على مقارنته بإنييستا

وقال بيدري، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "افتقرنا إلى إيقاع التحرك بالكرة، والكفاءة في الضغط.. لكن كنا أفضل في الشوط الثاني".

وأضاف: "كنا نتطلع للفوز، وحاولنا تسجيل الأهداف، لكن لم ننجح.. وندرك الآن أنه يتعين علينا الذهاب إلى إسطنبول من أجل الانتصار".وتابع: "عندما تأتي الفرق إلى ملعبنا، فإنها تميل إلى التحفظ أكثر من المعتاد، لكن علينا أن نكون أكثر قوة على أرضنا".وواصل: "جالطة سراي فريق يضغط جيدًا، ويعرف كيفية الاستحواذ على الكرة، وكنا نعلم أنه فريق صعب".ورفض بيدري مقارنته بأسطورة برشلونة، أندريس إنييستا، مؤكدًا أنه يركز على العمل والتعلم كل يوم.