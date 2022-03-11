نيمار يوضح بعد أنباء شجاره مع دوناروما (صورة)

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد تبادل اللاعبان الاتهامات في غرفة تبديل الملابس، وأشارت مصادر عديدة إلى أنّ الحادث حصل عندما لام المهاجم البرازيلي، حارس مرمى باريس سان جيرمان نظراً لخطئه في هدف التعادل الذي وقعه كريم بنزيمة، عندما استغل فينيسيوس تمريرة لدوناروما في غير محلها ليمرر لبنزيمة الذي سجل التعادل 1-1.وذكّر دوناروما نيمار بأن الهدف الثاني لريال مدريد جاء بعد خطأ منه. وتشاجر الثنائي قبل أن يتم تفريقهما، بحسب الصحيفة.ونفى نيمار أن يكون قد تشاجر مع دوناروما بعد المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وأخرجت الفريق الفرنسي من مسابقة دوري الأبطال.ونشر نيمار "سكرين شوت" لمحادثة جمعته مع دوناروما، موضحا أن علاقتهما مثالية.وتظهر الصورة المرفقة رابطاً لمقال "ماركا" نشره الحارس دوناروما معلقاً: "هذه الأخبار غير مقبولة"، ليردّ نيمار: "هذا يمكن أن يحدث في كرة القدم. نحن فريق واحد".