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الأولمبي العراقي يعلن انفراج أزمته قبل انطلاق معسكر بغداد

رياضة

2022-03-11 | 06:25
الأولمبي العراقي يعلن انفراج أزمته قبل انطلاق معسكر بغداد
737 مشاهدة

قرر المدير الإداري للمنتخب الاولمبي العراقي مهدي كريم، اليوم الجمعة، العدول عن قرار الاستقالة، لينهي الجدل حول ازمته مع اتحاد الكرة، ويعاود عمله في قيادة المنتخب الأولمبي قبل يومين من انطلاق التحضيرات في بغداد، تأهباً للمشاركة في بطولة دبي الدولية.

وسبق للاعب الدولي السابق، الحاصل مع المنتخب العراقي على لقب كأس اسيا 2007، تقديم استقالته أمس الخميس، احتجاجاً على قلة مستحقاته المالية، ما دفع اتحاد الكرة الى الوصول الى تسوية مالية جديدة مع المدير الاداري.

ويستعد الأولمبي العراقي للمشاركة في بطولة دبي الدولية، التي ستنطلق في ال 23 من اذار الجاري، عندما يلتقي نظيره الفيتنامي، ثم يواجه المنتخب السعودي في الـ 26 من الشهر ذاته.

وأن الجهاز التدريبي الأولمبي العراقي بقيادة التشيكي ميروسلاف سوكوب، سيمنح الفرصة لعدد من مواهب الدوري المحلي للمشاركة في بطولة دبي الدولية، لتعويض التحاق الرباعي حسن عبد الكريم وزيدان إقبال وحسن رائد ووكاع رمضان بتحضيرات المنتخب الأول لتصفيات كأس العالم.

يذكر أن الأولمبي العراقي تنتظره مشاركة مهمة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً والتي ستقام مطلع حزيران من العام الجاري في أوزبكستان، واوقعته القرعة الى جانب منتخبات استراليا والأردن والكويت.

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