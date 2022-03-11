باريس يصر على التجديد لـ"مبابي"

وذكرت شبكة "RMC" الفرنسية أن إدارة بي إس جي تأمل في توقيع عقد جديد مع مبابي، الذي يعد أفضل لاعب في الفريق.وأضافت: "الخروج من دوري الأبطال مشكلة وخيبة أمل، وتنذر بأن مهمة التجديد لمبابي ستكون معقدة، إلا أن السقوط أمام ريال مدريد، لن يكون ذات أهمية حاسمة لدى مسؤولي باريس عند التفاوض".وأشارت: "وداع الفريق الباريسي لدوري الأبطال من شأنه فقط أن يسرع الإعلان عن القرار النهائي، وبالتالي سيكون في وقت مبكر، خاصة أن بي إس جي لا يرتبط بأحداث حاسمة حتى حزيران/يونيو المقبل".وأتمت: "حتى لو كانت الإشارات لا تبدو إيجابية من الناحية الرياضية، فلا يمكن استبعاد التفاؤل، حيث تدرس إدارة بي إس جي أفضل نهج لاعتماده بعد زلزال برنابيو، وتضع ملف التجديد لمبابي أولوية مطلقة أكثر من أي وقت مضى".