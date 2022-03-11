فهد طالب يغيب عن معسكر اسود الرافدين

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السورية نيوز، ان "الفحوصاتُ التي أجراها اللاعب يوم أمس في بيروت أوضحت إلى حاجته لإجراء عمليةٍ جراحيةٍ يوم الاثنين المقبل".وعلى صعيدٍ متصلٍ، أوضحَ مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، أحمد جاسم: إن "قائمة الحراس في معسكر بـغــــداد تضمنت كلاً من دلوڤان مهدي (الطلبة) محمد صالح ( القوة الجوية ) محمد حميد (الكهرباء)، على أن يلتحقَ كلٌ من جلال حسن وعلي ياسين (الزوراء) في السابع عشر من الشهر الحالي بعد عودتهما من مباراة فريقهما الزوراء التي ستكون ضد فريق الشارقة الإماراتي ضمن منافساتِ دوري أبطال آسيا".يذكرُ أن حارس المرمى، فهد طالب، تعرضَ الى الإصابة أثناء مباراة فريقه القوة الجوية مع نفط ميسان ضمن منافسات الدوري العراقي.