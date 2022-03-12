البريطاني موراي يحقق فوزه رقم 700

وتمكن موراي، المصنف الـ88 عالميا، من التغلب على دانيل بنتيجة 1-6 و6-2 و6-4، ليواجه في الدور الثاني الكازاخي ألكسندر بوبليك.وبات موراي اللاعب الـ18 الذي يحقق 700 انتصار في مسيرته خلال ما يسمى بـ"العصر المفتوح" (Open Era)، وهو الآن رابع لاعب، لم يعتزل بعد، يحصد هذا الإنجاز بعد السويسري روجيه فيدرير والإسباني رافائيل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش.وعلق موراي على هذا الأمر في المؤتمر الصحفي اللاحق للمباراة قائلا: "الوصول إلى هذا الرقم إنجاز جيد حقا.. لن أقول إنني كنت أفكر خلال مشواري في عدد الانتصارات والإحصائيات وتلك الأمور، لكن مع اقترابك من الاعتزال تكون هناك إنجازات من الجيد تحقيقها".وأقر موراي، ذو الـ34 عاما، بأن تحقيق هذا الإنجاز لم يكن سهلا بسبب الإصابات التي لاحقته في السنوات الأخيرة، موضحا: "ليس من السهل تحقيق هذا.. قالوا لي إنني حققت انتصاري الـ600 في بطولة سينسيناتي عام 2016، ما يعني أنني احتجت لخمسة أعوام ونصف لأحقق آخر 100 انتصار".