تحضيراً لمباراةِ زامبيا الودية.. وحدة تدريبية للمنتخب الوطني (صور)

خاضَ المُنتخب الوطني لكرةِ القدم، اليوم السبت، وحدةً تدريبيّةً صباحية، تضمنت تمارينَ القوة المميزة بالسرعة في صالةِ الجيم في مقر إقامته، وبإشرافٍ مباشر من قبل مدرب اللياقة البدنيّة، سردار محمد، وقد تم تقسيمُ التدريبات الى ثلاث مجموعاتٍ ضمت كلُ واحدة تسعة لاعبين.



ومن المؤمل أن يخوضَ المُنتخب الوطني في الساعةِ السابعة من مساء اليوم السبت أولى وحداته التدريبية في ملعبِ الشعب تحضيراً لمباراةِ زامبيا الودية ولمواجهتي الإمارات وسوريا ضمن التصفياتِ المُؤهلة لمونديال قطر ٢٠٢٢.