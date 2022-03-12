توخيل بين 3 مرشحين لتدريب مانشستر يونايتد

زادت التكهنات حول مستقبل الألماني توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، في الموسم المقبل، عقب تجميد أصول مالك النادي ، الروسي رومان أبراموفيتش، في بريطانيا، على خلفية علاقته الوطيدة برئيس بلاده، فلاديمير بوتين.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن توخيل انضم إلى قائمة المرشحين لقيادة مانشستر يونايتد، الذي يعاني حاليا على صعيد النتائج، الصيف القادم.



وذكرت الصحيفة أن قائمة المرشحين تضم أيضًا كلًا من: ماوريسيو بوكيتينو "باريس سان جيرمان"، وإريك تين هاج "أياكس أمستردام".



ويقود رالف رانجنيك الشياطين الحمر، حتى نهاية الموسم الحالي، بشكل مؤقت، قبل أن يساهم مع إدارة النادي في اختيار مدير فني جديد.وذكرت الصحيفة أن قائمة المرشحين تضم أيضًا كلًا من: ماوريسيو بوكيتينو "باريس سان جيرمان"، وإريك تين هاج "أياكس أمستردام".

