أسود الرافدين يباشرون استعداداتهم لمباراتي الإمارات وسوريا

وقال اتحاد الكرة في بيان، إنه "شاركَ في الوحدةِ التدريبيّة، التي حضرها وزيرُ الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، عدنان درجال، (٢٧) لاعباً هم كلٌ من: دلوفان مهدي، محمد صالح، محمد حميد، أحمد إبراهيم، سعد ناطق، مناف يونس، أمير صباح، رسلان حنون، ضرغام إسماعيل، حسن رائد، مصطفى محمد جبر، محمد علي عبود، محمد قاسم، يوسف فوزي، حسن داخل، محمد مزهر، شيركو كريم، حسين جبار، حسن عبد الكريم، مراد محمد، علي حصني، أحمد فرحان، إبراهيم بايش، علاء عباس، وكاع رمضان، مهند عبد الرحيم، حسين عمار".واشتملت تدريباتُ المُنتخب الوطني، وفق البيان، على "الجانبِ البدني، إضافة إلى الأمورِ الفنيّة التي أوكلت من قبل الجهازِ الفني والتي طبقها اللاعبون بحرصٍ وتفانٍ عاليين".وأوضحَ مُدرب المُنتخب الوطني، عبد الغني شهد، في الوحدةِ التدريبية الأولى، إن "الجميع عازمون على تحقيقِ نتيجةٍ إيجابيةٍ في المواجهتين المُرتقبتين ضد كلٍ من الإمارات وسوريا، والاستعداداتُ ستكون مكثفةً من أجل الوصول إلى الجاهزيّة التامة".