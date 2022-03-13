نادال يتأهل لثالث أداور إنديان ويلز

وتمكن نادال من هزيمة كوردا، المصنف الـ38 عالميا، بنتيجة 6-2 و1-6 و7-6 (7-3) في ساعتين و29 دقيقة ليواجه في الدور الثالث البريطاني دانييل إيفانز، المصنف الـ29 عالميا، الذي أطاح بالأرجنتيني فيدريكو كوريا بواقع 6-2 و6-0.وبفوزه هذا حقق نادال، صاحب الرقم القياسي في ألقاب الجراند سلام برصيد 21 لقبا بعد تتويجه بالنسخة الأخيرة من أستراليا المفتوحة، انتصاره الـ399 في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة ويواصل مشواره نحو لقب البطولة التي سبق وتوج بها أعوام 2007 و2009 و2013.وتوج نادال خلال مشواره بـ36 لقبا في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة وهو على بعد لقب واحد من الرقم القياسي في التتويج بهذه البطولات والذي يمتلكه الصربي نوفاك ديوكوفيتش الغائب عن هذه النسخة من إنديان ويلز لعدم حصوله على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.