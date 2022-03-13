Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أول تعليق للصدر بعد قصف أربيل
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

5 أرقام قياسية عالمية يسيطر عليها كريستيانو رونالدو

رياضة

2022-03-13 | 06:33
5 أرقام قياسية عالمية يسيطر عليها كريستيانو رونالدو
1,292 مشاهدة

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد للفوز على ضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة 3-2، السبت 12 مارس/ آذار، ضمن المرحلة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".

واستطاع "الدون" تسجيل 3 أهداف "هاتريك" خلال اللقاء، ليثبت نجم مانشستر يونايتد مرة أخرى أنه لا يزال قادرًا على التألق في ملاعب الكرة الأوروبية، رغم أنه يبلغ من العمر 37 عامًا.
 
وعقب ثلاثيته في شباك توتنهام، أصبح رونالدو اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي يسجل 100 هدف أو أكثر مع 3 أندية مختلفة؛ هي مانشستر يونايتد، وريال مدريد، ويوفنتوس.
 
ويُعد رونالدو أحد أكثر اللاعبين تميزًا على الإطلاق في تاريخ كرة القدم؛ إذ يمتلك ألقابًا وأرقامًا قياسية يصعب الوصول إليها في نظر العديد من المُحللين، وفي السطور التالية نستعرض خمسة أرقام قياسية عالمية يسيطر عليها النجم البرتغالي.
 
5ـ البرتغالي كريستيانو رونالدو سجل في 11 مباراة متتالية في بطولة دوري أبطال أوروبا
كان رونالدو رائعًا في كل مرحلة من مشواره الكروي، لكن أداءه في ريال مدريد كان دائمًا على أعلى مستوى، حيث أمضى أسطورة منتخب البرتغال سنوات ذروته في "سانتياغو برنابيو"، وفاز مع "الملكي" بالعديد من الألقاب المحلية وبأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، خلال الفترة ما بين 2009 و2018.
 
وفي تلك الفترة، حطم رونالدو العديد من الأرقام القياسية في مسابقة النخبة في أوروبا، ومن أبرزها التسجيل في 11 ظهورا متتاليا في دوري أبطال أوروبا، وهو رقم قياسي لم يصل إليه أي لاعب من بعده، وقد حقق "الدون" هذا الرقم في موسمي 2016-2017 و2017-2018 من المسابقة الأوروبية العريقة.
 
4ـ المهاجم كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا
على مدار مسيرته الكروية، امتلك رونالدو موهبة في التسجيل خلال المباريات الكبرى، وبالتأكيد ليس هناك أكبر من بطولة دوري أبطال أوروبا، على مستوى الأندية.
المهاجم الفائز ببطولة أمم أوروبا 2016، هو أكثر من هز الشباك في دوري الأبطال برصيد 140 هدفًا، ويعتلي رونالدو الصدارة بفارق 15 هدفًا عن لاعب باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب المركز الثاني.
 
ويمكن للاعب البرتغالي إضافة مزيد من الأهداف إلى رصيده إذا ساعد مانشستر يونايتد على تجاوز أتلتيكو مدريد في إياب دور ثمن النهائي يوم الثلاثاء 15 مارس/ آذار، بعدما انتهت مباراة الذهاب بمدريد بالتعادل 1-1 في 23 فبراير/ شباط الماضي.
 
3ـ كريستيانو رونالدو أكبر لاعب يسجل ثلاثية "هاتريك" في بطولة كأس العالم
يُعد حصد كأس العالم، بحسب كثيرين، أعظم إنجاز يمكن أن يحققه لاعب كرة قدم، ورغم أن رونالدو لم يحصل بعد على الكأس، فإنه يحمل رقمًا قياسيًا لافتا في المونديال.
"صاروخ ماديرا" صار أكبر لاعب يسجل ثلاثية "هاتريك" في تاريخ بطولات كأس العالم، بعد تسجيله ثلاثة أهداف في مرمى إسبانيا خلال دور المجموعات بمونديال 2018، لينتهي اللقاء بالتعادل (3-3)، وكان المهاجم البرتغالي يبلغ من العمر 33 عامًا في ذلك الوقت، وأثبت أن العمر مجرد رقم، حتى أمام أحد أفضل المنتخبات في العالم.
 
2ـ كريستيانو رونالدو أفضل هداف دولي على الإطلاق
قاد رونالدو خط هجوم المنتخب البرتغالي لما يقرب من عقدين من الزمن، وفي سبتمبر/ أيلول 2021، كُوفئ اللاعب على تفانيه ليصبح أفضل هداف دولي على الإطلاق.
استطاع رونالدو تسجيل هدفين في الفوز (2-1) على إيرلندا في تصفيات كأس العالم 2022، لتصل حصيلته التهديفية الدولية إلى 111 هدفًا، ويحطم رقم المهاجم الإيراني السابق علي دائي الذي سجل 109 أهداف خلال مسيرته الدولية.
 
ويمتلك مهاجم مانشستر يونايتد حاليا 115 هدفًا دوليًا، وهو رقم قياسي عالمي سيكون من الصعب للغاية تحطيمه بالنسبة للأجيال القادمة.
 
1ـ كريستيانو رونالدو يتربع على عرش الهدافين التاريخيين لكرة القدم
أثبت رونالدو خلال مسيرته الكروية على مدار 17 عامًا تقريبًا، أنه يعشق هز الشباك، وفي كل مرة ينزل إلى أرض الملعب، تكون لديه رغبة لا مثيل لها في تسجيل الأهداف.
 
وجاء هذا الشغف بتسجيل الأهداف بثماره مؤخرًا؛ إذ بات رونالدو أفضل الهدافين التاريخيين لكرة القدم، وذلك بعد ثلاثيته في شباك توتنهام السبت (12 مارس)، والتي بلغ بها رصيد أهدافه مع النادي والمنتخب إلى 807 أهداف، ليتجاوز رقم الأسطورة التشيكي جوزيف بيكان (805 أهداف).
 
وربما يكون هذا، بحسب العديد من النقاد، أفضل رقم قياسي عالمي يمكن لرونالدو أن يحتفظ به؛ لكونه أعلى إنجاز لأي لاعب في رياضة كرة القدم.
 
ماذا قال كريستيانو رونالدو بعد "الهاتريك" أمام توتنهام واحتلاله صدارة هدافي كرة القدم؟
أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، عن سعادته البالغة بعد إحرازه أول ثلاثية "هاتريك" منذ عودته إلى صفوف مانشستر يونايتد.
وكتب اللاعب في حسابه: "أنا سعيد للغاية بأول ثلاثية لي منذ عودتي إلى أولد ترافورد! لا شيء يتفوق على الشعور بالعودة إلى الملعب ومساعدة الفريق على تسجيل الأهداف. اليوم أثبتنا مرة أخرى أنه يمكننا التغلب على أي فريق في أي وقت، ما دمنا متحدين ونعمل بجد. لا حدود لمانشستر يونايتد مهما حدث!".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
تقسيم
تقسيم
تبقى واحدة
تبقى واحدة
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

الأمن الوطني يباشر بحملات تفتيشية لمتابعة الأسعار في الأسواق التجارية (فيديو)
Play
الأمن الوطني يباشر بحملات تفتيشية لمتابعة الأسعار في الأسواق التجارية (فيديو)
05:47 | 2022-03-13
آخر أرقام كورونا في العراق
Play
آخر أرقام كورونا في العراق
10:21 | 2022-03-11
ماهي المقاتلة
Play
ماهي المقاتلة "ميغ-29" التي ترغب اوكرانيا بالحصول عليها؟‎‎
09:59 | 2022-03-11
امتعاض شعبي من ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية‎‎
Play
امتعاض شعبي من ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية‎‎
09:36 | 2022-03-11
منتدى الاعلاميات العراقيات يكرم عددا من الصحفيات‎‎
Play
منتدى الاعلاميات العراقيات يكرم عددا من الصحفيات‎‎
05:05 | 2022-03-11
بالفيديو مواطنون يشكون: الأسعار نار‎‎
Play
بالفيديو مواطنون يشكون: الأسعار نار‎‎
04:50 | 2022-03-11
هيئة رئاسة البرلمان تعلن رسميا تسلمها 40 مرشحا
Play
هيئة رئاسة البرلمان تعلن رسميا تسلمها 40 مرشحا
04:33 | 2022-03-11
بعد حادثة بابل.. الكتلة الصدرية تصف الحملة ضد
Play
بعد حادثة بابل.. الكتلة الصدرية تصف الحملة ضد "سهى السلطاني" بالظالمة
06:46 | 2022-03-10
سعر صرف الدولار في مواجهة القضاء والبرلمان
Play
سعر صرف الدولار في مواجهة القضاء والبرلمان
04:44 | 2022-03-10
كيف تأثرت مشتريات المواطنين اليومية مع غلاء الأسعار؟‎‎
Play
كيف تأثرت مشتريات المواطنين اليومية مع غلاء الأسعار؟‎‎
04:32 | 2022-03-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.