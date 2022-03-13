وفاة حارس مرمى الأهلي المصري

ونقلت وسائل اعلام مصرية عن مدير قطاع الناشئين خالد بيبو قوله: أن "الحارس الشاب البالغ 19 عاما كان مشهودا له بالكفاءة والأخلاق العالية"، موضحا أن الراحل الشاب كان من أبرز المواهب في قطاع الناشئين بالأهلي، كما كان من اللاعبين الذين يتمتعون بدماثة الخلق".وكان زياد إيهاب هو الحارس الأساسي لفريق أهلي 2003 خلال فترات كبيرة من الموسم الماضي، وقدم مباريات مميزة، كما أنه كان الحارس الأساسي في آخر مباراتين للفريق.