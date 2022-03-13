المنافسة تشتد في بطولة العرب بالشطرنج ببغداد

واشتدت المنافسة لتحقيق النتائج المميزة وصولاً إلى الجولات الاخيرة من البطولة والتي ستختتم يوم الخميس المقبل."انبهار ليناني لحفاوة الاستقبال"وعبر رئيس الوفد اللبناني خالد بديع عبر عن سعادته بالحفاوة والكرم العراقي الذي لقاه وفد بلاده خلال وجودهم في العاصمة بغداد، مؤكدا بأن "ابناء هذه المدينة ضربوا اروع الامثلة في الضيافة وحسن الاستقبال وهذا هو ديدن العراقي الاصيل".وبين أن "في بداية الامر كان أغلب أولياء امور اللاعبين معارضين بذهاب أولاهم إلى العراق للمشاركة في البطولة لكن بعد أن شاهدنا الأمن والاستقرار في العراق عكس الصورة التي رسمناها في اذهاننا".واضاف بديع أن "بعض الدول التي لم تشارك في البطولة، اقول لهم بغداد جميلة كنت اتمنى أن تكونوا معنا للمشاركة لتروا حقيقة بغداد وجمالها كما عبر عن اعجابه بمنطقة الجادرية وشوارعها الجميلة"."سعادة غامرة"وأعربت لاعبة المنتخب اللبناني رؤى درويش عن سعادتها بتواجدها في العراق قائلة: "صحيح أنها الزيارة الاولى لي ولجميع اعضاء الوفد للبناني، الا أنني وجدت نفسي كأنني في بلدي وذلك لما لقيناه من ترحيب وحفاوة وكرم ضيافة والحقيقة هذا ليس بغريب على الشعب العراقي الشقيق الذي نكن له كل الاحترام والتقدير".وشاطرتها الرأي مدير اكاديمية النادي الاهلي في صيدا للشطرنج عرب بديع وقالت ان "هذه البطولة فاتحة خير للشطرنج العراقي وباقي الالعاب الرياضية والتخلص من موضوع الحظر".واضافت "لا اجامل عندما اقول انني انبهرت ببغداد تخوفنا في بداية الامر للمجيء إلى بغداد لكن عندما وجدنا الاستقبال وكرم العراقيين وتعاملهم ازداد حبنا للشعب المضياف وستكون لي زيارات اخرى للعراق"."ارتياح سوري وفلسطيني"وأبدى لاعبي الوفد السوري المشارك في البطولة عن ارتياحهم الكبير لتواجدهم في العراق، وبالتحديد في عاصمة السلام بغداد، فكانت اول المتحدثات عن منتخب سوريا فاطمة الزهراء مراد والتي قالت إن "بغداد رائعة في كل شيء بالتعامل الحقيقي معنا كسوريين مشاركين في البطولة فيما يخص الامور الفنية في البطولة فان التنظيم رائع جداً والمنافسات بين اللاعبين شرسة من اجل نيل مراكز متقدمة في البطولة وتحسين التصنيف الدولي للاعبين".اما اللاعبين الفلسطينين فقد كانوا يتلاهفون من اجل التصريح لوسائل الاعلام وحديثهم عن بغداد واجواء البطولة، اللاعب تقوى الحموري قالت إن "بغداد جميلة جدا يكفي انها بغداد التي تحمل ارث كبير ومن ضمن الارث شارع حيفا الذي سمي بهذا الاسم تيمنا وحبا بمدينة حيفا واهلها الطيبين لدي كانت رغبة قوية ان ازور العراق واشاهد المعالم وسوف اذهب الى محافظة بابل لمشاهدة اثار بابل وبوابة عشتار لكي انقل صورة للشعب الفلسطيني عن حضارة وتأريخ السومريين في العراق"."نتائج الرجال"وباختتام الجولة الرابعة من بطولة العرب بالشطرنج والتي شهدت منافسات مثيرة وكبيرة بين اللاعبين المشاركين، وجاءت الصدارة جزائرية للشباب دون 20 عاماً، عبر لاعب المنتخب لامين أبراهيمي برصيد أربع نقاط، وجاء بالوصافة لاعب منتخبنا الوطني ربيع صباح فوزي برصيد 3،5 نقاط، والسوري كريم هندي ثالثاً برصيد 3 نقاط.أما لفئة الشباب دون 18 عام، تمكن لاعب منتخبنا الوطني أحمد جزا جمال من تصدر المركز الأول برصيد 4 نقاط وبالعلامة الكاملة، يليه الموريتاني عبد الرحيم طالب برصيد 3 نقاط، والسوري ميرو أعياد برصيد (2.5) نقطة.وتمكن المصري محمد علي الدين من تصدر الترتيب لفئة 16 عاماً برصيد (3.5) نقطة، وجاء السوري ريان اديب ثانياً برصيد 3 نقاط، والليبي يوسف الحساوي ثالث برصيد 3 نقاط، بينما تمكن الفلسطيني سيدر محمد من تصدر المركز الأول لفئة الشباب دون 14 عاماً برصيد (3.5) نقطة، والمصري وفا حامد ثانياً برصيد 3 نقاط، والتونسي وائل شكرون برصيد 3 نقاط."هيمنة عراقية للشابات"وشهدت منافسات اللاعبات الشابات ، منافسة مميزة من اللاعبات المشاركات، حيث كانت الجولة الرابعة، استراحة لفئة 20 عاماً، بينما تمكنت لاعبة منتخبنا الوطني وداد صباح نوري من تصدر ترتيب فئة الشابات دون 18 عاماً برصيد 3 نقاط، وجاءت التونسية ريم اياد ثانياً برصيد (2.5) نقطة، وجاءت لاعبة منتخبنا الوطني نبأ سامي عباس ثالثاً برصيد 2 نقطة.وتمكنت لاعبة منتخبنا الوطني طيبة مهدي من تصدر فئة الشابات دون 16 عام برصيد 3،5 نقطة، والسورية أولا بلال ثانياُ برصيد 3 نقاط، ومواطنتها نايا بوفرود ثالثا برصيد 2،5 نقطة. فيما فرضت اللاعبة الفلسطينية ايمان سوان سيطرتها وتصدرت الترتيب لفئة الشابات دون 14 عاماً برصيد 4 نقاط وبالعلامة الكاملة، وجاءت لاعبة منتخبنا الوطني ملك مهدي ثانياً برصيد 3 نقاط، والتونسية غادة جيهي ثالثاً برصيد 2،5 نقطة.