والد ميسي يتواصل مع برشلونة لعودة نجله الى الفريق

وقال الصحفي الإسباني الموثوق جيرارد روميرو، إن خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي، قد اتصل ببرشلونة من أجل عودة نجله للفريق.وأضاف روميرو عبر حسابه على "تويتر"، أنه من المتوقع أن يكون هناك الكثير من المعلومات بشأن عودة ميسي إلى برشلونة خلال الأسابيع المقبلة.وأكد روميرو صحة ما يتداول بشأن شعور ميسي بالتعاسة الشديدة في باريس، وهو الآن فعلا يحلم بالعودة إلى برشلونة، الصيف المقبل.ولم يتكيف ميسي، الذي رحل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لينضم لباريس سان جيرمان، مع الأجواء في العاصمة الفرنسية، ولم يظهر بمستواه المعهود، حيث اكتفى بتسجيل سبعة أهداف فقط هذا الموسم في مختلف المسابقات.وتعرض النجم الأرجنتيني لانتقادات لاذعة، بعد خروج الفريق الباريسي من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الأربعاء الماضي.ورفعت جماهير فريق العاصمة الفرنسية أصواتها ضد ميسي خلال الفوز 3-0 على بوردو في منافسات الدوري الفرنسي، أمس الأحد، معربة عن غضبها من الخروج من المسابقة القارية.ويرتبط ميسي البالغ عمره 34 عاما، بعقد مع سان جيرمان يمتد حتى صيف العام 2023،لذلك سيتوجب على "البرغوث" إقناع الفريق الباريسي بالسماح له بالرحيل قبل تفاوضه من أجل العودة لبرشلونة في الصيف المقبل.يشار إلى أن علاقة إدارة الفريق الباريسي بنظيرتها في برشلونة متوترة وساءت منذ محاولة الفريق الكتالوني استعادة نيمار في صيف العام 2019.