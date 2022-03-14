الصفقات الشتوية تمهد لانفجار برشلونة في الكلاسيكو

ويقام كلاسيكو الأحد، ضمن الجولة 29 من عمر الدوري الإسباني، علمًا بأن لقاء الدور الأول شهد فوز ريال مدريد بنتيجة 2-1.وعلى ملعب الكامب نو، تقدم ديفيد ألابا للضيوف في الدقيقة 32، قبل أن يعزز لوكاس فاسكيز تقدم الملكي في الدقيقة (90+5).وقلص المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، الفارق لبرشلونة في الدقيقة (90+7).ويتسلح برشلونة بالصفقات الجديدة التي أبرمها في الميركاتو الشتوي الماضي، من أجل قهر ريال مدريد، ومواصلة الانتفاضة في الليجا.وضم برشلونة، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، الرباعي فيران توريس وأداما تراوري وداني ألفيس وبيير إيميريك أوباميانج.ونجحت الصفقات الشتوية في إحداث صحوة هائلة داخل الفريق الكتالوني، الذي ارتقى للمركز الثالث في جدول الليجا برصيد 51 نقطة.أما ريال مدريد يواصل صدارة الليجا برصيد 63 نقطة، وسيخوض مباراة، اليوم الإثنين، أمام مايوركا في الجولة 28.وعلى مستوى الدوري الإسباني، نجح فيران توريس، القادم من مانشستر سيتي، في تسجيل 3 أهداف.أما الفهد الجابوني أوباميانج، القادم من آرسنال، أحرز 5 أهداف، بواقع هاتريك في فالنسيا، وهدف أمام أتلتيك بيلباو وأوساسونا.وسجل المخضرم داني ألفيس، هدفًا في فوز برشلونة 4-2 على أتلتيكو مدريد، علمًا بأنه حصل على بطاقة حمراء في نفس اللقاء.ولم يتمكن أداما تراوري، القادم من وولفرهامبتون، من هز الشباك مع البارسا، لكنه صنع هدفين خلال 5 مباريات بالليجا، بمعدل مشاركة 257 دقيقة.