Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
نائب: السيادة واحدة وأي شبر من الارض العراقية محرم على الغير
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

صلاح يخاطب جماهير ليفربول: "لا يزال في أيدينا"

رياضة

2022-03-14 | 08:21
صلاح يخاطب جماهير ليفربول: "لا يزال في أيدينا"
المصدر:
وكالات
1,119 مشاهدة

خاطب نجم ليفربول المصري محمد صلاح ، اليوم الاثنين، جمهور الريدز،في رسالة بشأن المنافسة على لقب البريميرليج.

ونشر صلاح، عبر حسابه على شبكة إنستجرام، صورة احتفاله بهز الشباك في مباراة برايتون، وكتب عليها "لا يزال في أيدينا"، في إشارة إلى أن "لقب البريميرليج لا يزال في متناول ليفربول".

ويحتل ليفربول، المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

ويتصدر صلاح على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 20 هدفًا، بفارق 8 أهداف عن أقرب المنافسين.

ونجح النجم المصري في حصد لقب البريميرليج مع ليفربول، مرة وحيدة في موسم 2019-2020.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
مقرات اسرائيلية
مقرات اسرائيلية
شيء آخر
شيء آخر
لا يعنيني
لا يعنيني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بالفيديو.. شجار بين نائبين وحمايتهما في بغداد
Play
بالفيديو.. شجار بين نائبين وحمايتهما في بغداد
08:20 | 2022-03-14
الصدر والمالكي: تقارب قد ينهي الازمة السياسية
Play
الصدر والمالكي: تقارب قد ينهي الازمة السياسية
05:05 | 2022-03-14
فساد وسرقات بالمليارات في نقابة المحامين‎‎
Play
فساد وسرقات بالمليارات في نقابة المحامين‎‎
04:56 | 2022-03-14
تراوح في مكانها... مفاوضات الاجتماع الرباعي لم تصل الى توافقاتٍ نهائيةٍ
Play
تراوح في مكانها... مفاوضات الاجتماع الرباعي لم تصل الى توافقاتٍ نهائيةٍ
04:52 | 2022-03-14
مراقبون: هجوم اربيل جاء في وقت حرج
Play
مراقبون: هجوم اربيل جاء في وقت حرج
04:16 | 2022-03-14
بالفيديو: استهداف اربيل يلقى ادانات دولية ومحلية واسعة
Play
بالفيديو: استهداف اربيل يلقى ادانات دولية ومحلية واسعة
04:05 | 2022-03-14
الأمن الوطني يباشر بحملات تفتيشية لمتابعة الأسعار في الأسواق التجارية (فيديو)
Play
الأمن الوطني يباشر بحملات تفتيشية لمتابعة الأسعار في الأسواق التجارية (فيديو)
05:47 | 2022-03-13
آخر أرقام كورونا في العراق
Play
آخر أرقام كورونا في العراق
10:21 | 2022-03-11
ماهي المقاتلة
Play
ماهي المقاتلة "ميغ-29" التي ترغب اوكرانيا بالحصول عليها؟‎‎
09:59 | 2022-03-11
امتعاض شعبي من ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية‎‎
Play
امتعاض شعبي من ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية‎‎
09:36 | 2022-03-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.