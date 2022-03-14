صلاح يخاطب جماهير ليفربول: "لا يزال في أيدينا"

ونشر صلاح، عبر حسابه على شبكة إنستجرام، صورة احتفاله بهز الشباك في مباراة برايتون، وكتب عليها "لا يزال في أيدينا"، في إشارة إلى أن "لقب البريميرليج لا يزال في متناول ليفربول".ويحتل ليفربول، المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.ويتصدر صلاح على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 20 هدفًا، بفارق 8 أهداف عن أقرب المنافسين.ونجح النجم المصري في حصد لقب البريميرليج مع ليفربول، مرة وحيدة في موسم 2019-2020.