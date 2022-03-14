هالاند يحسم مصيره مع دورتموند

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، ان "إيرلينج هالاند اتخذ قرارا نهائيا بالرحيل عن ملعب سيجنال إيدونا بارك بنهاية الموسم الحالي".وأشارت إلى "رغبة النجم النرويجي في تفعيل الشرط الجزائي الصيف القادم، لاتخاذ خطوة متقدمة في مسيرته بعد عامين ونصف مع دورتموند".يأتي ذلك بعدما أعلن هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند، في وقت سابق عن حتمية حسم مصير هالاند في غضون 6 أسابيع.الدولي النرويجي مرتبط بعقد مع أسود الفيستيفال حتى صيف 2024، لكنه يتضمن في الوقت ذاته بندا يسمح له بالمغادرة هذا العام مقابل 75 مليون يورو.ويعد مانشستر سيتي الأقرب لنيل توقيع المهاجم الشاب، وسط منافسة شرسة من عملاقي الليجا، ريال مدريد وبرشلونة.