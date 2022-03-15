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الزوراء يسعى لكسر عقدة الملحق الآسيوي أمام الشارقة الإماراتي

رياضة

2022-03-15 | 01:49
الزوراء يسعى لكسر عقدة الملحق الآسيوي أمام الشارقة الإماراتي
502 مشاهدة

يسعى فريق الزوراء لكسر النحس الذي رافق مبارياته في الجولات الماضية من الدوري العراقي الممتاز، إلى جانب إنهاء عقدة مواجهات الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا، بتحقيق الانتصار وتجاوز مستضيفه الشارقة الإماراتي، يوم الثلاثاء.

خيارات أوديشو

يسعى أيوب أوديشو مدرب الزوراء، لفرض أسلوبه على أهل الدار، من خلال الاعتماد على طريقة دفاعية متوازنة، إلى جانب التركيز على الهجمات المرتدة لتحسين الشق الهجومي، واستغلال أنصاف الفرص في ظل وجود الهداف الجزائري لهواري بن طويل واللبناني محمد قدوح.

وسيكون سعد عبد الأمير في منتصف الميدان، ومن المتوقع أن يشارك إلى جانبه مهدي كامل ومازن فياض ومحمد صالح، وسيكون في الخطوط الدفاعية عباس قاسم والموريتاني الحسن حويبيب وحسام كاظم على اليسار وعلاء مهاوي على اليمين، وفي مركز حراسة المرمى سيتواجد جلال حسن.

ولدى أيوب أوديشو، أوراق قد تكون رابحة في النصف الثاني وأبرزهم أحمد فاضل وأحمد سرتيب ومحمد رضا.

وداع مبكر

سبق لفريق الزوراء أن ودع الأدوار الإقصائية من خلال مباريات الملحق، وهزيمته مرتين متتاليتين، وفي نسخة 2020 خرج مبكرا عقب الخسارة التي احتضنتها طشقند لحساب الدور التمهيدي الثاني أمام بونيودكور الأوزبكي (4-1).

وتكرر الحال في نسخة 2021 حيث خرج الفريق أيضا من الدور الإقصائي أمام مضيفه الوحدة الإماراتي (1-2)، في أبوظبي، وقاد الفريق يومها المدرب راضي شنيشل ومثله في تلك المباراة 7 لاعبين يتواجدون حاليا "جلال حسن والحسن حويبيب وعباس قاسم وأحمد فاضل وزاهر ميداني ومحمد رضا ومهدي كامل.

فرصة لإثبات الجدارة

وستكون مواجهة الزوراء أمام الشارقة، فرصة للتألق والبروز من أجل التواجد في القائمة النهائية للمنتخب العراقي في مباراتي الإمارات وسوريا.
وسيراقب عبد الغني شهد مدرب العراق، اللاعبين الذين تم منحهم فرصة التواجد بالقائمة المبدئية وهم جلال حسن وعباس قاسم وسعد عبد الأمير، في ظل أن أمر مشاركتهم في ودية زامبيا غير وارد لتأخر التحاقهم بالمنتخب إضافة للارهاق البدني وحاجتهم للاستشفاء.

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