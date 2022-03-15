أنيلكا: مبابي حسم قراره قبل مباراة ريال مدريد

يعتقد النجم الفرنسي السابق نيكولاس أنيلكا، أن مواطنه كيليان مبابي، هداف باريس سان جيرمان، قرر بالفعل الانتقال لريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء، مع انقضاء الموسم الجاري، وسط أنباء قوية تفيد بقرب انتقاله لريال مدريد.

وقال أنيلكا، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "بالنسبة لي، مبابي قرر مستقبله بالفعل قبل أن يخسر سان جيرمان في سانتياجو برنابيو، ولكن إذا كان لا يزال مترددًا بعض الشيء، فإن النتيجة سترجح كفة الميزان لصالح الريال".

وأضاف: "لا أرى كيف يمكنه أن يقرر البقاء في باريس".

وكان باريس سان جيرمان قد ودع دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي، بعد خسارته أمام ريال مدريد بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.