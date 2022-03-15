مباريات اليوم في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام مساء اليوم الثلاثاء، مباراتان في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتجمع المواجهة الأولى بين مانشستر يونايتد وضيفه أتلتيكو مدريد، والثانية بين بنفيكا ومضيفه أياكس أمستردام.

Big week in the #UCL!



Round of 16 concludes ✔️

Quarter-final draw on Friday 😍 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 14, 2022

وتقام المباراتان في نفس التوقيت، الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش و11:00 بتوقيت العراق.

وكان مانشستر يونايتد، عاد بتعادل ثمين 1-1 من ملعب مضيفه أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب، فيما انتزع أياكس التعادل أيضا 2-2 من ملعب بنفيكا.

تجدر الإشارة إلى أن المباريات التي أقيمت الأسبوع الماضي ضمن إياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، أسفرت عن تأهل ليفربول، وبايرن ميونخ، وريال مدريد، ومانشستر سيتي إلى ربع النهائي.