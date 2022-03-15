نادال ينفرد بإنجاز تاريخي

وأصبح نادال أول لاعب في التاريخ يحقق فوزه رقم 400 في بطولات الماسترز، منذ انطلاقها موسم 1991، ليبتعد بفارق كبير عن غريميه السويسري روجر فيدرر "381 انتصارا"، والصربي نوفاك ديوكوفيتش "374 انتصار".كما بات نادال أول لاعب يتمكن من بلوغ الدور الثمن النهائي في بطولات الماسترز لـ20 موسماً متتالياً.وواصل الماتدور الإسباني، سلسلة انتصاراته المتتالية هذا الموسم، ليصل إلى فوزه رقم 17، من دون خسارة حتى الآن.