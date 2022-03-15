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الانضباط تقرر استدعاء أمين سر نادي الشرطة ومسؤول حماية منشآت ملعب الشعب

رياضة

2022-03-15 | 07:04
الانضباط تقرر استدعاء أمين سر نادي الشرطة ومسؤول حماية منشآت ملعب الشعب
1,364 مشاهدة

أجتمعت لجنةُ الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، لدراسة عددٍ من الحالاتِ التي حصلت في المسابقاتِ الكرويّة، وأصدرت عدداً من القرارات في بعض الحالاتِ.

وقالت اللجنة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "القرارات كما يلي:
1- ناقشت اللجنة الاعتراض المُقدم من قبل نادي الفتح ضد نادي جنوب بغداد ضمن مباريات دوري الدرجة الثالثة، وبعد تدقيق الأوليات كافة المتعلقة بالموضوع قررت عدّ نادي جنوب بغداد خاسراً (3-0) أمام نادي الفتح لإشراكه اللاعب (حسين سمير) خلافاً للوائح وتعليمات نظام المسابقات، وكذلك حرمان اللاعب المذكور في أعلاه مباراتين استناداً إلى المادة الثالثة / 13 من نظام المسابقات.
 
2- بعد الاطلاع على تقرير حكم ومشرف مباراة نادي بسماية ونادي التجارة ضمن دوري الدرجة الثالثة، تبينَ وجود حالة تجاوز من قبل لاعب نادي بسماية (حسن كاظم محمد)، وكذلك التجاوز من قبل مدرب حراس مرمى نادي بسماية على الطاقم التحكيمي، فضلاً عن نزول جماهير نادي بسماية الى أرض الملعب والتجاوز على الطاقم التحكيمي ما أدى الى إنهاء المباراة في الدقيقة 25، وعليه قررت اللجنة عدّ نادي بسماية خاسراً في المباراة بنتيجة (3-0) استناداً الى المادة الرابعة /4 نظام المسابقات، وإيقاف مدرب حراس مرمى نادي بسماية (أحمد عبد) 6 مباريات استناداً الى المادة 52 انضباط، ومعاقبة لاعب نادي بسماية (حسن كاظم محمد) بالإيقاف إلى ما تبقى من مباريات هذا الموسم 2021-2022 الى موسم 2022-2023 استناداً الى المادة 3/52 انضباط، وأيضا حرمان جماهير نادي بسماية من مرافقة الفريق الى ما تبقى من مباريات الموسم 2021-2022 استناداً للمادة 67 انضباط، وبدلالة المادة 5 انضباط.
 
3- ناقشت اللجنة اعتراضَ نادي الإسكان الرياضي ضد نادي الصناعات الحربية ضمن دوري الدرجة الثالثة، وتبينَ للجنة مخالفة نادي الصناعات الحربية للوائح لجنة المسابقات من خلال إشراك اللاعب (حسين جاسم حمزة) الذي كان مسجلاً ضمن نادي المسيب في دوري الدرجة الثانية، وعليه قررت اللجنة عدّ نادي الصناعات الحربية خاسراً أمام نادي الإسكان الرياضي بنتيجة (3-0) استناداً الى لوائح نظام المسابقات، وإيقاف لاعب نادي الصناعات الحربية (حسين جاسم حمزة) مباراتين استناداً الى المادة الثالثة /13 نظام المسابقات.
 
4- ناقشت اللجنة اعتراض نادي شباب الخيرات ضد نادي الشباب ضمن دوري الدرجة الثالثة، وتبينَ للجنة أن نادي الشباب قامَ بإشراك اللاعب (علي فرحان شنيشل)، مع العلم أن اللاعب المذكور مسجلٌ ضمن كشوفات نادي حيفا ومشاركٌ في بطولة كأس العراق للموسم 2021-2022 ، وعليه قررت اللجنة عدّ نادي الشباب خاسراً أمام شباب الخيرات بنتيجة (3-0) لمخالفته لوائح لجنة المسابقات، وحرمان لاعب نادي الشباب (علي فرحان شنيشل) من اللعبِ الى نهاية الموسم الحالي استناداً الى المادة الثالثة /13 من نظام المسابقات.
 
5- بعد الاطلاعِ على تقرير حكم ومشرف مباراة نادي ديالى والحسين ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى، تبينَ وجود حالة تجاوز من قبل جمهور نادي ديالى، وكذلك مدرب نادي ديالى (علي عبد الله) على الطاقم التحكيمي للمباراة، وعليه قررت اللجنة إيقافَ مدرب نادي ديالى (علي عبدالله) إلى ما تبقى من مباريات الموسم الحالي والمرحلة الأولى من الموسم القادم 2022-2023 استناداً الى المادة 4/51 انضباط، وكذلك حرمان جمهور نادي ديالى من مرافقةِ الفريق لما تبقى من مباريات الموسم الحالي استناداً الى المادة 67 انضباط، وبدلالة المادة 5/ب انضباط.
 
6- قررت اللجنة استدعاء أمين سر نادي الشرطة ومسؤول حماية منشآت ملعب الشعب الدولي للحضور الى مقر اتحاد كرة القدم يوم الثلاثاء الموافق 22-3-2022.

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