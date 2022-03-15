استعدادا لبطولة دبي.. المنتخب الاولمبي يجري اولى وحداته التدريبية

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان المُنتخب الأولمبي باشر بأولى وحداته التدريبيّة، في ملعبِ الشعبِ الدولي استعداداً للمشاركةِ في بطولةِ دبي الدوليّة التي ستقامُ في الإمارات في العشرين من الشهر الحالي".واضاف ان "المدرب المُساعد للمنتخبِ الأولمبي، عباس عبيد أكد إن المنتخب بدأ بمعسكرٍ داخلي في بغداد، وبواقعِ وحدتين تدريبيتين، صباحيّة وأخرى مسائيّة، تحضيراً للمشاركةِ في بطولةِ دبي الوديّة التي تعتبر محطةَ إعدادٍ جيدة للتصفياتِ الآسيويّة التي ستقامُ في أوزبكستان".