تشيلسي يطالب باقامة مباراته مع ميدلسبره بدون جماهير

وقال تشيلسي في بيان: "من المهم للمسابقة إقامة مباراة ميدلسبره في موعدها، لكننا بتردد شديد نطالب مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي بإقامة المباراة بدون جماهير لأسباب تتعلق بالنزاهة الرياضية".وأكد النادي اللندني أنه "كانت هناك "مناقشات مكثفة" مع مكتب تنفيذ العقوبات المالية، لكن لم يتم إجراء تعديلات على الترخيص في الوقت المناسب الذي يسمح ببيع التذاكر لجماهير تشيلسي لحضور مباراة السبت في استاد ريفرسايد".واضاف: "نعتقد أن هذه الطريقة الأكثر عدلا للعمل في ظل الظروف الحالية".وطالبت رابطة مشجعي تشيلسي النادي بسحب الطلب، وحثت الحكومة على تعديل الترخيص والسماح للجماهير بالحصول على التذاكر.وجمدت الحكومة أصول أبراموفيتش عقب غزو روسيا لأوكرانيا، قائلة إنه يرتبط بعلاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ عقود. ونفى أبراموفيتش مثل هذه العلاقة.وخسر بطل أوروبا نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام ليفربول بركلات الترجيح الشهر الماضي، لكنه ينافس في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، حيث يلعب مع ليل الفرنسي خارج أرضه غدا الأربعاء في الإياب، عقب فوزه 2-صفر في لندن.ويحتل المركز الثالث في الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة من 28 مباراة، متأخرا بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.