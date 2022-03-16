شمس رونالدو وميسي تغيب مجددًا عن ربع نهائي الأبطال

وتعادل مانشستر يونايتد مع أتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن النهائي، قبل الهزيمة 0-1 في مباراة الإياب.أما ليونيل ميسي، غادر دوري أبطال أوروبا من نفس الدور مع باريس سان جيرمان، على يد ريال مدريد.ولم يشفع لباريس، الفوز ذهابًا في ثمن النهائي، بهدف دون رد من توقيع مبابي، للبقاء في البطولة، بعد الخسارة إيابًا بنتيجة 1-3.وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذه المرة هي الثانية على التوالي التي يغادر فيها رونالدو وميسي، دوري أبطال أوروبا، من ثمن النهائي.وأشارت الشبكة إلى أن ربع النهائي لم يفقد وجود رونالدو وميسي، أو على الأقل أحدهما، قبل هذين الموسمين على مدار 15 موسمًا.