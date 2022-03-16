4 أرقام قياسية "سلبية" لرونالدو بعد خروج مانشستر من دوري أبطال أوروبا

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بخروجه من دور الـ 16 أرقاما سلبية لم يسجلها طيلة مسيرته في دوري أبطال أوروبا الذي يعتبر أبرز لاعبيها وملك أرقامها القياسية.ولأول مرة في تاريخه يخرج النجم البرتغالي للمرة الثالثة على التوالي من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا حيث خرج في نسختي 2019-2020 و2020-2021 برفقة يوفنتوس أمام أولمبيك ليون الفرنسي ثم بورتو البرتغالي.كما فشل النجم البرتغالي في التسجيل خلال النسختين الأخيرتين في دور الـ 16 ولم يسجل أي هدف خلال إقصاء يوفنتوس أمام بورتو الموسم الماضي وهذا الموسم أمام أتلتيكو مدريد.وبخروج مانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا وفشله سابقا في كأس رابطة المحترفين وخروجه من كأس الاتحاد الإنجليزي وابتعاده بفارق 20 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يكون كريستيانو رونالدو في طريقه لموسم دون ألقاب للمرة الأولى في مسيرته منذ 16 سنة.وخلال اللقاء فشل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسديد أي كرة على مرمى المنافس، وكانت آخر مرة يفشل فيها النجم البرتغالي في التسديد أمام برشلونة سنة 2011 خلال نصف نهائي دوري أبطال أوروبا علما أنها المرة الثالثة في مسيرته كلها في دوري أبطال أوروبا التي يفشل فيها في التسديد، وكانت الأولى أمام باناثينايكوس اليوناني في دوري المجموعات سنة 2003.من جهة أخرى تمكن الأرجنتيني دييغو سيميوني من تجاوز فريق يلعب له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا بعدما فشل أمامه 5 مرات سابقة، 4 ضد ريال مدريد منها مرتان في النهائي، وواحدة أمام يوفنتوس.