رئيس أتلتيكو مدريد: أتمنى مواجهة الريال بنهائي دوري الأبطال
كشف إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد، عن رغبته في مواجهة الجار ريال مدريد، بنهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب الفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة (1-0)، مساء أمس الثلاثاء، والتأهل لربع نهائي البطولة.
وقال سيريزو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أفضل لعب المباراة النهائية ضد ريال مدريد، ودعونا نرى النهائي الثالث ضدهم".
وأضاف: "إذا لعبنا ضدهم في ربع النهائي فسيتعين احترام نتيجة القرعة، والمهم هو تواجد فرق إسبانية في القرعة".
وتابع: "أتذكر أننا لعبنا ضد بعضنا البعض في ربع النهائي ونصف النهائي والنهائيات، ولدينا بالفعل خبرة كبيرة في تلك المباريات".
وعن المباراة ضد مانشستر، والتي كانت رقم 1000 له كرئيس للنادي، علق: "كانت هذه هي المباراة الوحيدة التي شعرت فيها بالتوتر في آخر 20 دقيقة، من بين الألف مباراة".
وأتم: "هذه المباراة التي عشت فيها أسوأ الأوقات، حيث كنت أشاهد وأنا صامد".
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا