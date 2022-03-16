رئيس أتلتيكو مدريد: أتمنى مواجهة الريال بنهائي دوري الأبطال

وقال سيريزو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أفضل لعب المباراة النهائية ضد ريال مدريد، ودعونا نرى النهائي الثالث ضدهم".وأضاف: "إذا لعبنا ضدهم في ربع النهائي فسيتعين احترام نتيجة القرعة، والمهم هو تواجد فرق إسبانية في القرعة".وتابع: "أتذكر أننا لعبنا ضد بعضنا البعض في ربع النهائي ونصف النهائي والنهائيات، ولدينا بالفعل خبرة كبيرة في تلك المباريات".وعن المباراة ضد مانشستر، والتي كانت رقم 1000 له كرئيس للنادي، علق: "كانت هذه هي المباراة الوحيدة التي شعرت فيها بالتوتر في آخر 20 دقيقة، من بين الألف مباراة".وأتم: "هذه المباراة التي عشت فيها أسوأ الأوقات، حيث كنت أشاهد وأنا صامد".