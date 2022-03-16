تعليق من رئيس الرابطة العالمية لمحترفات التنس بشأن استبعاد الرياضيين الروس

وقال سايمون :"أنت لا تعرف أبدا كيف سيكون المستقبل، لكن يمكنني أن أخبرك أننا لم نمنع الرياضيين من المشاركة في دوراتنا أبدا بسبب الموقف السياسي الذي قد تتخذه قيادة بلدانهم".

وأكد رئيس اتحاد لاعبات التنس المحترفات، أن "الرياضيين الروس والبيلاروس يجب أن يكونوا قادرين على مواصلة المنافسة".وأقر سايمون في الوقت ذاته، أنه "إذا بدأت الحكومات في تقييد دخول الرياضيين "الروس والبيلاروس" إلى البلدان التي تستضيف المنافسات، فلن يكون للرابطة العالمية لمحترفات التنس رأي في هذا الأمر".وأوضح، "هذا سيجبرنا على تغيير موقفنا، لأنه من الواضح أنه يتعين علينا اتباع القواعد التي تضعها الحكومة".وكان الاتحاد الدولي للتنس، علق مطلع الشهر الجاري، عضوية الاتحادين الروسي والبيلاروسي للتنس، وتم إلغاء جميع البطولات في هذين البلدين تحت رعاية المنظمة.وتم حرمان منتخب روسيا للرجال والسيدات من المشاركة في بطولات للفرق تحت رعاية الاتحاد الدولي للتنس (كأس ديفيز وكأس بيلي جان كينغ).في المقابل، سمحت رابطة محترفي التنس للرجال والسيدات، بمشاركة اللاعبين واللاعبات الروس في دوراتها ولكن من دون العلم والنشيد الوطنيين لروسيا.